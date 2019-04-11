- Польша устроит большую чистку среди украинских заробитчан: грядут большие проблемы10:30
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали10:00
- Выборы в в Украине: появились результаты соцопроса перед вторым туром09:46
- Трехсторонняя контактная группа заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе09:14
- В Украину завезли зараженные помидоры из Турции09:00
- КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела08:45
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским08:32
- Медведчук: Вывести меня из переговорного процесса априори невозможно08:15
- Порошенко рассказал, что будет делать с Донбассом и Крымом в случае переизбрания08:00
- Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном 12 апреля07:47
Польша устроит большую чистку среди украинских заробитчан: грядут большие проблемы
Сотрудники Варминско-Мазурского отделения пограничной службы, в северо-восточной части Польши, контролируют легальность трудоустройства иностранцев, в частности украинцев.
В первом квартале текущего года служащие провели более 80 таких инспекций, пишет Политека.
Проверки показали, что почти 180 иностранцев, преимущественно граждан Украины, работали нелегально. Большинство таких случаев было выявлено в Ольштынском, Мронґовському и Елцькому уездах.
Украинцы работали в строительстве, на производственных предприятиях, в промышленном и общественном питании. Тридцати предпринимателей оказались в суде, их оштрафовали на 70 тысяч злотых.
Кроме того, сотрудники Пограничной службы наложили на них более 40 штрафов на сумму более 9000 злотых. Штрафы касались, в первую очередь, невыполнение обязанностей компетентных органов о трудоустройстве иностранцев.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Польша, заработок, проблемы
- В Украине массово увольняются дворники
- Экономист: В 2017-2020 годы роста доходов украинцев не будет
- Темная сторона безвиза: украинцев кое о чем предупредили
- Украина больше не член Совета безопасности ООН
- Куриное филе в Украине дороже, чем в Польше, Венгрии и Литве
- Экономическая правда Евромайдана: сколько он стоит и как на нём наживаются
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали10:00
- Трехсторонняя контактная группа заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе09:14
- КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела08:45
- Медведчук: Вывести меня из переговорного процесса априори невозможно08:15
- Порошенко рассказал, что будет делать с Донбассом и Крымом в случае переизбрания08:00
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса07:31
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов 21:00
- В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение19:45
- «По схеме Медведчука»: Ходаковский прогнозирует «заталкивание» Донбасса в Украину15:10
- Хватает денег только на еду: Стало известно, как живут переселенцы14:37
- Польша устроит большую чистку среди украинских заробитчан: грядут большие проблемы10:30
- Xiaomi представила "умный" велосипедный замок10:15
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали10:00
- Выборы в в Украине: появились результаты соцопроса перед вторым туром09:46
- Впервые в истории показана черная дыра09:31
- Трехсторонняя контактная группа заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе09:14
- В Украину завезли зараженные помидоры из Турции09:00
- КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела08:45
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским08:32
- Медведчук: Вывести меня из переговорного процесса априори невозможно08:15
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- Названы причины раннего появления седых волос09:47
- 4 фактора везения08:45
- Как сохранить молодость без вмешательства врачей08:00
- Медреформа: что делать, если врач не приходит на вызов07:47
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- Россия закрывает Крымский мост
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- «Мы все украинцы»: Зеленский поразил заявлением о «ЛДНР», «ждем и любим»
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- На Донбассе убит "ДНРовец" Манченко, завербованный в ряды террористов в 17 лет