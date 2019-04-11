Польша устроит большую чистку среди украинских заробитчан: грядут большие проблемы

11.04.2019 10:30

Сотрудники Варминско-Мазурского отделения пограничной службы, в северо-восточной части Польши, контролируют легальность трудоустройства иностранцев, в частности украинцев.

В первом квартале текущего года служащие провели более 80 таких инспекций, пишет Политека.

Проверки показали, что почти 180 иностранцев, преимущественно граждан Украины, работали нелегально. Большинство таких случаев было выявлено в Ольштынском, Мронґовському и Елцькому уездах.

Украинцы работали в строительстве, на производственных предприятиях, в промышленном и общественном питании. Тридцати предпринимателей оказались в суде, их оштрафовали на 70 тысяч злотых.

Кроме того, сотрудники Пограничной службы наложили на них более 40 штрафов на сумму более 9000 злотых. Штрафы касались, в первую очередь, невыполнение обязанностей компетентных органов о трудоустройстве иностранцев.

Источник: https://from-ua.com