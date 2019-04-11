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Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном 12 апреля
Источник Reuters подтвердил встречу Макрона с Порошенко и Зеленским
Петр Порошенко и Владимир Зеленский в пятницу, 12 апреля, проведут встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам источника агентства, "Париж стремится подготовиться к тому, что произойдет после второго тура президентских выборов 21 апреля".
"Эти контакты позволят нам спокойно подготовить следующие шаги в развитии франко-украинских отношений и совместной работе по обеспечению безопасности на европейском континенте", - сказал источник.
Отметим, СМИ сообщают, что Макрон встретится с Порошенко в 18:00, а перед этим он в тот же день в 15:00 примет Зеленского.
Напомним, спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Зеленский и Порошенко планируют 12 апреля встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Медведев озвучил позицию Порошенко по поводу желания Зеленского провести международную встречу. По его словам, для Зеленского это было бы полезным.
Во второй тур президентских выборов в Украине прошли Порошенко и Зеленский. За Владимира Зеленского отдали свои голоса 5 млн 714 тыс. 304 человек (30,24%), за Петра Порошенко - 3 млн 14 тыс. 609 (15,95%), Юлию Тимошенко - 2 млн 532 тыс. 452 (13,4%).
Источник: https://www.rbc.ua
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, Порошенко, Макрон
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