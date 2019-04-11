Приметы на 11 апреля: что категорически нельзя делать в день святого Марка

11.04.2019 15:16

11 апреля по церковному календарю День святого мученика Марка. Также именины отмечают Кирилл и Иван. Однако в народе день наиболее известен как Березовый день. Приметы на 11 апреля всегда почитались, так как помогают избежать серьезной болезни, которая может прицепиться к каждому, даже к самому здоровому и сильному человеку, пишут Подробности.

Обычаи на 11 апреля

Этот день в народе называли березовым, и не просто так. Именно 11 апреля береза приобретает чудодействую силу и целебные свойства. И это как нельзя кстати.

11 апреля опасный день, так как есть большой шанс серьезно заболеть. Нечистая сила особенно активна, она высасывает жизненные силы человека, подрывает его иммунитет, потому сопротивляемость болезням снижается. Обостряются хронические болезни, даже может произойти серьезное нарушение в работе внутренних органов. Особенно, нужно быть осторожными тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами.

Также стоит запастись березовыми почками и березовыми ветками. Почки можно будет в течение года заваривать в виде чая и таким напитком лечиться от самых разных болезней. А березовыми веточками обычно очищают дом и тело от негативной энергии. Говорят, если слегка похлестать ребенка березовым прутиком, то он станет послушным и перестанет плакать.

Приметы на 11 апреля