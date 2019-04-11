Штрафы за коммуналку придут уже через неделю: украинцам придется несладко

11.04.2019 21:43

В Украине с 1 мая за задолженность по коммуналке будут штрафовать в размере 0,01% долга за каждый день просрочки после 20-го числа, пишет Обозреватель.

Нововведение предусмотрены законом о "Жилищно-коммунальных услугах". То есть если заплатить на 60 дней позже, сумма увеличится только на 0,6%. К примеру, если ваш долг за два месяца – 4 тыс. грн, размер пени составит 14,4 грн.

"Пеня не начисляется при условии наличия задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии и/или наличии у потребителя задолженности по оплате труда, подтвержденной должным образом", – говорится в законе.

Кроме того, по новому закону проверяющих обязаны впускать в квартиры, иначе – отключение. Исполнитель услуги должен иметь доступ, например, к счетчику. Если он находится в квартире и дверь проверяющему не открывают, этого достаточно для того, чтобы прекратить предоставление услуги.

"Отказ потребителя предоставить доступ исполнителю коммунальной услуги к помещениям, которые принадлежат потребителю, является основанием для прекращения предоставления соответствующей коммунальной услуги. После предоставления потребителем такого доступа предоставления услуги восстанавливается", – говорится в законе.

Источник: https://from-ua.com