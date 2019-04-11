У Путина угрожают новой войной с Украиной: «может быть вовлечен НАТО», детали

11.04.2019 11:30

У Владимира Путина открыто пригрозили Украине «возникновением военного конфликта»

Об этом сказано в заявлении, которое было подготовлено Советом Федераций России.

В частности, Владимир Путин угрожает Украине войной в случае «нарушения процедур» прохождения украинских кораблей через Керченский пролив.

В Совете Федераций заявили, что российские военные могут запустить военную эскалацию в том случае, если боевой флот НАТО попытается пересечь Керченский пролив, «нарушая законодательство Российской Федерации».

«Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив — это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года», — говорится в заявлении.

Помимо этого, у Владимира Путина отметили, что «попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечена и НАТО».

Источник: https://politeka.net