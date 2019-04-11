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У Путина угрожают новой войной с Украиной: «может быть вовлечен НАТО», детали
У Владимира Путина открыто пригрозили Украине «возникновением военного конфликта»
Об этом сказано в заявлении, которое было подготовлено Советом Федераций России.
В частности, Владимир Путин угрожает Украине войной в случае «нарушения процедур» прохождения украинских кораблей через Керченский пролив.
В Совете Федераций заявили, что российские военные могут запустить военную эскалацию в том случае, если боевой флот НАТО попытается пересечь Керченский пролив, «нарушая законодательство Российской Федерации».
«Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив — это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года», — говорится в заявлении.
Помимо этого, у Владимира Путина отметили, что «попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечена и НАТО».
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Путин, война, НАТО
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