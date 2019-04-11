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Украинцам перестали выдавать биометрические паспорта: названа причина
Все центры «Паспортный сервис» в стране работать не будут
Украинцы биометрические паспорта не получат. Их выдача приостановлена.
Сообщается, что Государственное предприятие «Документ» приостанавливает свою деятельность на срок с 27 апреля по 2 мая. Как заявил представитель пресс-службы предприятия, по техническим причинам.
Соответственно, все «Паспортные сервисы» по стране не будут оформлять и выдавать все биометрические документы. Не только загранпаспорта, но также и ID-карта и вид на временное и постоянное проживание.
Что касается страхования, апостилирования и справок о несудимости, то они будут выдаваться в обычном режиме.
Отметим, что только за последний год в Украине граждане оформили более четырех миллионов биометрических паспортов для выезда за рубеж. Это на 700 документов больше, чем в 2017 году.
Как сообщалось ранее, в Польше начались массовые проверки работников из Украины. Погранслужба в северо-восточной части Польши начала контролировать легальность трудоустройства иностранцев, в частности украинцев. В первом квартале текущего года служащие провели более 80 таких инспекций.
Проверки показали, что почти 180 иностранных граждан, преимущественно из нашей страны, работали нелегально.
Украинцы работали в строительстве, на производственных предприятиях, в промышленном и общественном питании. 30 предпринимателей оказались в суде, их оштрафовали на 70 тысяч злотых.
Кроме того, сотрудники Пограничной службы наложили на них более 40 штрафов на сумму более 9 тысяч злотых. Штрафы касались, в первую очередь, невыполнение обязанностей компетентных органов о трудоустройстве иностранцев.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, паспорт, биометрический паспорт
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