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Украинцы начали забирать деньги из банковской системы: что происходит
По данным НБУ, в украинских банках в марте 2019 года сократились гривневые депозиты – на 1%, до 539,4 млрд гривен, и валютные – на 0,7%, до 13,4 млрд долларов в эквиваленте. Финансовые эксперты объяснили "Сегодня": причины движения средств на депозитных счетах имеют разумное объяснение.
"Депозиты населения выросли, а корпоративные – снизились. В марте платят некоторые налоги, – денег у предприятий становится меньше", – считает главный аналитик Concorde Capital Александр Паращий.
А специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса просит украинцев не связывать происходящее с выборами. По его мнению, говорить о какой-то тревожной тенденции рано.
"Люди просто изымают деньги для каких-то нужд. Эти нужды вполне могут быть связаны с сезонными работами – началом посевной. Говорить об испуге из-за выборов – это пока что не просматривается", – отметил Фурса.
Впрочем, финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что именно из-за страха перед выборами, люди "потихоньку начинают забирать деньги из банковской системы".
"Выборы всегда воспринимались населением как некая точка бифуркации (смена установившегося режима работы системы. – Ред.), когда возможны изменения тенденций. То, что выборы сейчас проходят спокойно, охлаждает панические настроения", – полагает Кущ.
Однако по его словам отток депозитов украинцами с приближением второго тура президентских выборов усилится. Кущ пояснил это контролем президента над должностью главы НБУ. Кроме того, на ситуацию влияют ухудшающиеся прогнозы по глобальной экономике.
"По итогам апреля тенденция усилится. Кроме того, начинающиеся разговоры о возможной реинкарнации мирового финансового кризиса… А мировой кризис, мы знаем – это банкопад, и люди загодя начинают постепенно забирать деньги из банков", – считает он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, деньги, банк, украинцы
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