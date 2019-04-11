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В Госдуме РФ возмущены резолюцией ПАСЕ

11.04.2019 12:00
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В Госдуме РФ возмущены резолюцией ПАСЕ

В Госдуме России возмущены резолюцией, которую вчера приняла ПАСЕ. Об этом заявил вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой.

Он отметил, что данный документ не гарантирует того, что Россия, вернувшись в ПАСЕ, вернет себе все свои законные права.

По его словам, ПАСЕ фактически поставила России ультиматум: вернитесь, «заплатите деньги, иначе мы вас исключим». При этом российский политик подчеркнул, что с Россией нельзя говорить на «подобном языке».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ПАСЕ, Госдума
 
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