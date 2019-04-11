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В НАТО утвердили пакет помощи Украине
Североатлантический альянс утвердил пакет помощи Украине и Грузии в Черном море и теперь должен приступить к его реализации. Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время 12-го Киевского форума по безопасности, передает УНН.
"НАТО имеет комплексный пакет помощи для Украины с 2016 года. В Вашингтоне министры иностранных дел решили усилить ситуационную осведомленность НАТО в Черноморском регионе, а также усилить поддержку ключевых партнеров в Черном море - то есть Украины и Грузии. Поэтому мы собираемся уделять больше внимания посещению портов, обучению и обмену информацией для наших партнеров. Решение было принято на прошлой неделе, и теперь его реализация должна начаться", - сказал дипломат.
По словам Винникова, "пакет" должен усилить уже имеющиеся меры, принимаемые НАТО в черноморском регионе.
“Это будет постоянный процесс. Это будет усиление уже существующих мер поддержки, и в качестве приоритета для Украины и Грузии будет открыто больше мероприятий. Как вы видели, недавно была морская группа НАТО, посетившая порт. Мы ожидаем больше таких визитов в будущем, а также союзники на двусторонней основе отправляют корабли в украинские порты, и они будут продолжать это делать", - заявил он.
Как сообщалось ранее, Президент подписал Годовую национальную программу укрепления партнерства с НАТО.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, помощь, НАТО
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