В НАТО утвердили пакет помощи Украине

11.04.2019 21:06

Североатлантический альянс утвердил пакет помощи Украине и Грузии в Черном море и теперь должен приступить к его реализации. Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время 12-го Киевского форума по безопасности, передает УНН.

"НАТО имеет комплексный пакет помощи для Украины с 2016 года. В Вашингтоне министры иностранных дел решили усилить ситуационную осведомленность НАТО в Черноморском регионе, а также усилить поддержку ключевых партнеров в Черном море - то есть Украины и Грузии. Поэтому мы собираемся уделять больше внимания посещению портов, обучению и обмену информацией для наших партнеров. Решение было принято на прошлой неделе, и теперь его реализация должна начаться", - сказал дипломат.

По словам Винникова, "пакет" должен усилить уже имеющиеся меры, принимаемые НАТО в черноморском регионе.

“Это будет постоянный процесс. Это будет усиление уже существующих мер поддержки, и в качестве приоритета для Украины и Грузии будет открыто больше мероприятий. Как вы видели, недавно была морская группа НАТО, посетившая порт. Мы ожидаем больше таких визитов в будущем, а также союзники на двусторонней основе отправляют корабли в украинские порты, и они будут продолжать это делать", - заявил он.

Как сообщалось ранее, Президент подписал Годовую национальную программу укрепления партнерства с НАТО.

Источник: https://from-ua.com