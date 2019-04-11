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В Сеть "утекли" свежие рейтинги кандидатов в президенты Украины
По обновленным данным социологических опросов, во втором туре выборов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский наберет 49,3 процента голосов избирателей, сообщает Апостроф.
Такую информацию на своем Telegram-канале опубликовала журналист Соня Кошкина. Отмечается, что опрос проводил центр Разумкова, хотя официально данные еще не были опубликованы.
Что касается Петра Порошенко, то его поддержат 20,6 процента избирателей во втором туре. Еще 9,7 процента отказались от ответа, а 20,4 процента - не определились с выбором.
На парламентских выборах 22,7 процента участников опроса собираются голосовать за партию Зеленского под названием «Слуга народа». За «Солидарность» же действующего президента проголосуют 12,2 процента респондентов. Также в топ партий, которых поддержат входят «Батькивщина», партии Бойко и Гриценко.
Теги: рейтинг, опрос, выборы президента
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