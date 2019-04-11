- Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец21:20
- В НАТО утвердили пакет помощи Украине21:06
- В Украине изменили правила трудоустройства20:45
- Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ20:30
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция20:16
- Украинцам перестали выдавать биометрические паспорта: названа причина19:48
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Полторак озвучил условия для прохождения кораблей в Керченском проливе19:33
- Подразделения НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены 8 бойцов19:15
- Скандал со «смертью Зеленского»: появились первые объяснения18:56
В Украине изменили правила трудоустройства
10 апреля, правительство урегулировало механизм финансирования мероприятий содействия занятости лиц с инвалидностью за счет средств Фонда социальной защиты людей с инвалидностью.
Об этом сообщает "Прямой" канал со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В частности, определено, что суммы административно-хозяйственных санкций и пени за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью могут использоваться для финансирования компенсаций работодателям затрат:
• единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство безработных граждан с инвалидностью, в том числе, которые недостаточно конкурентоспособны на рынке труда;
• на оплату труда за трудоустроенных безработных внутренне перемещенных лиц с инвалидностью (но не выше среднего уровня заработной платы, сложившегося в соответствующем регионе за прошлый месяц);
• на переподготовку и повышение квалификации трудоустроенных безработных внутренне перемещенных лиц с инвалидностью.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, правила, трудоустройство
- Зарплаты в долларах и обменники повсюду: в Украине введут новые правила
- В Украине изменились правила регистрации автомобилей
- В Украине изменят правила поступления в вузы
- Правописания по новому: в Украине изменятся правила
- Украинцы получат субсидии по новым правилам: что это и кто пострадает. ВИДЕО
- У Захарченко в «ДНР» изменили «правила» выезда в Украину
- Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец21:20
- Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ20:30
- Подразделения НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены 8 бойцов19:15
- Донбасс продолжают минировать18:15
- Будет ли объявлено «пасхальное перемирие» на Донбассе?14:30
- В ОРДЛО прибыли 14 грузовиков гумпомощи от Красного Креста13:15
- Экс-главарь «ДНР» выступил в поддержку Зеленского (ВИДЕО)10:45
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали10:00
- Трехсторонняя контактная группа заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе09:14
- КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела08:45
- В НАТО утвердили пакет помощи Украине21:06
- В Украине изменили правила трудоустройства20:45
- Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ20:30
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция20:16
- Украинцам перестали выдавать биометрические паспорта: названа причина19:48
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Полторак озвучил условия для прохождения кораблей в Керченском проливе19:33
- Подразделения НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены 8 бойцов19:15
- Скандал со «смертью Зеленского»: появились первые объяснения18:56
- Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле18:37
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле18:37
- Приметы на 11 апреля: что категорически нельзя делать в день святого Марка15:16
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- Названы причины раннего появления седых волос09:47
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Россия закрывает Крымский мост
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- «Мы все украинцы»: Зеленский поразил заявлением о «ЛДНР», «ждем и любим»