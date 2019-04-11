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В Украину завезли зараженные помидоры из Турции
В Хмельницкой области в грузе с турецкими помидорами обнаружена южноамериканская томатная моль.
Об этом сообщили в пресс-центре Госпродпотребслужбы.
«В апреле 2019 года в Хмельницкой области при проведении фитосанитарного контроля в таможенном посту "Хмельницкий – центральный" в грузе свежих томатов весом 14,95 тонн, который поступил из Турции, был обнаружен карантинный организм – южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Meyr.)», – говорится в сообщении.
Зараженный груз уже вернули в страну-экспортер.
С целью недопущения подобных случаев в страну-экспортер – Турции – пришлют нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.
К слову это уже не первый случай попыток завезти в Украину зараженные турецкие овощи.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Турция, помидор
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