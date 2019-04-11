Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украину завезли зараженные помидоры из Турции

11.04.2019 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украину завезли зараженные помидоры из Турции

В Хмельницкой области в грузе с турецкими помидорами обнаружена южноамериканская томатная моль. 

Об этом сообщили в пресс-центре Госпродпотребслужбы.

«В апреле 2019 года в Хмельницкой области при проведении фитосанитарного контроля в таможенном посту "Хмельницкий – центральный" в грузе свежих томатов весом 14,95 тонн, который поступил из Турции, был обнаружен карантинный организм – южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Meyr.)», – говорится в сообщении.

Зараженный груз уже вернули в страну-экспортер.

С целью недопущения подобных случаев в страну-экспортер – Турции – пришлют нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины. 

К слову это уже не первый случай попыток завезти в Украину зараженные турецкие овощи.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Турция, помидор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх