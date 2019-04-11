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Водитель маршрутки избил пассажира, допустившего ошибку. ВИДЕО
11.04.2019 16:31
В Мелитополе Запорожской области водитель маршрутки избил пассажира за то, что он по ошибке проехал остановку, не заплатив. Об этом в четверг, 11 апреля, пишут Факты, передает Корреспондент.
Инцидент произошел 10 апреля на остановке Детсад. В одно из маршрутных такси вошли мужчина с женщиной, но на следующей остановке вышли, сказав, что перепутали номер маршрута.
Водитель транспортного средства попытался остановить "зайцев". Для этого он остановил маршрутку, выбежал из машины и ударил мужчину, а затем повалил его на пол.
Возмущенные пассажиры пытались не допустить самоуправства, однако на их слова водитель не отреагировал.
Теги: Донбасс, пассажиры, избиение, маршрутка
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