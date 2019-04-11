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Выборы президента: Зеленский отказался от дебатов 14 апреля
11.04.2019 15:46
Глава фракции БПП Артур Герасимов сообщил, что дебаты между Порошенко и Зеленским не пройдут на НСК «Олимпийский» 14 апреля в привычном формате.
По его словам, действующий президент Украины примет участие в дебатах на НСК «Олимпийский» 14 апреля в 14:14.
«К сожалению, сегодня мы услышали от команды Владимира Зеленского, что он не готов, или не хочет участвовать в дебатах», — сказал в интервью Герасимов.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, дебаты
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