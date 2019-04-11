- Польша устроит большую чистку среди украинских заробитчан: грядут большие проблемы10:30
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали10:00
- Выборы в в Украине: появились результаты соцопроса перед вторым туром09:46
- Трехсторонняя контактная группа заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе09:14
- В Украину завезли зараженные помидоры из Турции09:00
- КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела08:45
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским08:32
- Медведчук: Вывести меня из переговорного процесса априори невозможно08:15
- Порошенко рассказал, что будет делать с Донбассом и Крымом в случае переизбрания08:00
- Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном 12 апреля07:47
Выборы в в Украине: появились результаты соцопроса перед вторым туром
Социолог из КМИС рассказал о новых данных электоральных предпочтений перед вторым туром выборов президента
Гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто на своей странице в Фейсбуке рассказал об обновленных данных электоральных предпочтений украинцев, передает Политека.
По словам социолога, Владимир Зеленский, который в первом туре президентских выборов оторвался от действующего президента Украины Петра Порошенко на 15%, во втором туре может только нарастить свое преимущество – даже до 20%.
Как сообщил Паниотто, это стало известно в результате телефонного опроса респондентов. Не известно, будут ли заказчики данного исследования публиковать всю информацию, однако то, что избиратели отдают предпочтение Владимиру Зеленскому с разрывом 40 на 20, социолог имеет возможность сообщить широкому кругу.
Напомним, украинские социологи рассказали, кто голосовал за кандидата в президенты Владимира Зеленского в первом туре избирательной гонки
Так, утверждает заместитель директора Центра Разумкова Михаил Мищенко, на выобрах 31 марта приняли участие 40% всех избирателей в возрасте 18-29 лет, 65% — 30-39 лет, 71% — 40-49 лет, 73% — 50-59 лет и 70% — от 60 лет.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Порошенко
- Зеленский собрал многотысячную армию: «Такого не было даже на Майдане»
- Стало известно, кто может занять ключевые посты в Украине в случае победы Зеленского
- "Запретить надо было не только "Сватов", но и Вову": С14 проехались по Зеленскому
- Бондаренко: «Уровень недовольства Порошенко таков, что ему сложно выиграть выборы у любого кандидата»
- Зеленский занял эфир Порошенко, чтобы сообщить о важном
- «Это в любом случае мое решение»: Зеленский впервые прокомментировал свой президентский рейтинг
- Экс-главарь «ДНР» выступил в поддержку Зеленского (ВИДЕО)10:45
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали10:00
- Трехсторонняя контактная группа заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе09:14
- КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела08:45
- Медведчук: Вывести меня из переговорного процесса априори невозможно08:15
- Порошенко рассказал, что будет делать с Донбассом и Крымом в случае переизбрания08:00
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса07:31
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов 21:00
- В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение19:45
- «По схеме Медведчука»: Ходаковский прогнозирует «заталкивание» Донбасса в Украину15:10
- Экс-главарь «ДНР» выступил в поддержку Зеленского (ВИДЕО)10:45
- Польша устроит большую чистку среди украинских заробитчан: грядут большие проблемы10:30
- Xiaomi представила "умный" велосипедный замок10:15
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали10:00
- Выборы в в Украине: появились результаты соцопроса перед вторым туром09:46
- Впервые в истории показана черная дыра09:31
- Трехсторонняя контактная группа заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе09:14
- В Украину завезли зараженные помидоры из Турции09:00
- КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела08:45
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским08:32
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- Названы причины раннего появления седых волос09:47
- 4 фактора везения08:45
- Как сохранить молодость без вмешательства врачей08:00
- Медреформа: что делать, если врач не приходит на вызов07:47
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- Россия закрывает Крымский мост
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- «Мы все украинцы»: Зеленский поразил заявлением о «ЛДНР», «ждем и любим»
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- На Донбассе убит "ДНРовец" Манченко, завербованный в ряды террористов в 17 лет