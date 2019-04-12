ЧП в харьковском поезде: пассажиров госпитализировали с ножевыми ранениями

12.04.2019 19:57

В пассажирском поезед Харьков-Херсон подрались двое пассажиров, оба госпитализированы с ножевыми ранениями. Об этом сообщает корреспондент LB.ua со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Один из пассажиров получил ножевое ранение в шею, другой - в область живота. Начальник поезда вызвал полицию и медиков, пострадавших сняли с поезда на станции Березенговатая. Правоохранители сообщили, что правовая квалификация происшедшего еще не определена.

Других пострадавших в драке нет. О тяжести травм на данный момент не сообщается.

Местное издание Харьков Тудей сообщает, что драка началась из-за того, что один из пассажиров якобы пытался украсть телефон у другого, который спал. Инцидент произошел около 18:30.

"Начальник поезда Анатолий Жегет немедленно пустил клич по вагонам о поиске медиков среди пассажиров и на помощь отозвались два специалиста, которые оказали первую помощь участникам конфликта. У пассажира с пробитой шеей открылось сильное кровотечение. Медики остановили его до прибытия скорой помощи. И это только благодаря тому, что поездная бригада среагировала быстро. Медик, оказавшая помощь, сказала, что если бы вовремя не остановили, мог до Березенговатой просто истечь кровью", - пишет издание.