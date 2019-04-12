Метель обрушилась на Украину в середине апреля: все замело снегом

12.04.2019 20:41

В Украине в середине апреля неожиданно выпал снег. Соответствующие фотографии появились в сети

Снегом засыпало вершину горы Поп Иван в украинских Карпатах. Об этом рассказали спасатели на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook, пишет Политека.

По состоянию на 7:50 12 апреля на горе было облачно, видимость была ограничена до 20 метров. При этом на горе разыгралась сильная метель. Северо-восточный ветер достигал скорости 10 м/с. Температура находилась на отметке -5 градусов.

Синоптики отмечали, что 12 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Сильным снегом занесло астрономическую и метеорологическую обсерваторию Белый Слон, расположенную на вершине горы Поп Иван. В данный момент в ее помещении действует Явирницьке поисково-спасательное отделение СПРЧ аварийно-спасательного отряда специального назначения в ДСНС Украины.