- Метель обрушилась на Украину в середине апреля: все замело снегом20:41
- ЧП в харьковском поезде: пассажиров госпитализировали с ножевыми ранениями19:57
- Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях17:32
- На Донбассе погиб десантник-брат Героя Украины Чибинеева16:29
- Ссора Порошенко с Зеленским на 1+1: Пальчевский раскрыл момент которого, никто не знал16:13
- Какой будет погода на Вербное воскресенье и на Пасху: синоптик дал прогноз15:18
- Опубликовано видео с Зеленским и кокаином (ВИДЕО)15:10
- Гройсман спрогнозировал свою судьбу в случае победы Зеленского14:55
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- В Кабмине рассказали, когда украинские корабли пройдут через Керченский пролив09:12
Метель обрушилась на Украину в середине апреля: все замело снегом
В Украине в середине апреля неожиданно выпал снег. Соответствующие фотографии появились в сети
Снегом засыпало вершину горы Поп Иван в украинских Карпатах. Об этом рассказали спасатели на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook, пишет Политека.
По состоянию на 7:50 12 апреля на горе было облачно, видимость была ограничена до 20 метров. При этом на горе разыгралась сильная метель. Северо-восточный ветер достигал скорости 10 м/с. Температура находилась на отметке -5 градусов.
Синоптики отмечали, что 12 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Сильным снегом занесло астрономическую и метеорологическую обсерваторию Белый Слон, расположенную на вершине горы Поп Иван. В данный момент в ее помещении действует Явирницьке поисково-спасательное отделение СПРЧ аварийно-спасательного отряда специального назначения в ДСНС Украины.
Теги: Украина, Донбасс, снег, Карпаты, апрель, метель
- Завтра в Украине выпадет первый снег
- Выборы президента-2010. В Донецке не хватает бюллетеней
- В Краматорске международных наблюдателей не пустили на участок
- Грузины Донбасса ждут извинений
- В ожидании циклона на карпатских перевалах развернули посты помощи
- МИД РФ: Выборы под грохот канонад не соответствуют демократическим нормам
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина21:39
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе21:20
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт21:01
- Бойцы ВСУ показали новые позиции, занятые ими на Донетчине. ВИДЕО20:18
- Россия крупно "кинула" "ЛНР": "Кремль от нас отказался окончательно, нам конец", – громкие подробности19:42
- Члены НВФ активно отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции, — разведка ВСУ19:21
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Знаковый снимок из Донецка: так выглядел донецкий аэропорт, пока на Донбасс не пришла Россия18:40
- В Мариуполе метзаводы Ахметова отключили от водоснабжения18:23
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина21:39
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе21:20
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт21:01
- Метель обрушилась на Украину в середине апреля: все замело снегом20:41
- Бойцы ВСУ показали новые позиции, занятые ими на Донетчине. ВИДЕО20:18
- ЧП в харьковском поезде: пассажиров госпитализировали с ножевыми ранениями19:57
- Россия крупно "кинула" "ЛНР": "Кремль от нас отказался окончательно, нам конец", – громкие подробности19:42
- Члены НВФ активно отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции, — разведка ВСУ19:21
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях17:32
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле18:37
- Приметы на 11 апреля: что категорически нельзя делать в день святого Марка15:16
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали
- Подразделения НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены 8 бойцов