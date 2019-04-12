Опубликовано видео с Зеленским и кокаином (ВИДЕО)

12.04.2019 15:10

В социальной сети Facebook, в сообществе "Бойкот Партии Регионов" было опубликовано новое видео, смонтированное из рекламного видеоролика кандидата в Президенты Владимира Зеленского, сообщает Ukranews.com.

На нем можно увидеть Владимира Зеленского, мимо которого проезжает фура, а после на него высыпается кокаин. Также на видео присутствует фраза "С ним все в порядке, потому что он под кайфом".

Этот ролик является не первым смонтированным "шедевром", который опубликовали в сети. 10 апреля в одном из аккаунтов Президента Петра Порошенко был опубликован видеоролик, как Зеленского сбивает фура.