Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины

12.04.2019 14:19

Афонские старцы сделали прогноз, касающийся будущего Украины.

Монахи пророчествуют победу Украины над Россией, а также они уверены в возвращении Крыма, пишет ДонПресс.

Согласно пророчествам, Россия потеряет часть собственных земель, но зато возвратит самодержавную форму правления, но тоже ненадолго — «царь» будет править Россией около двух лет, после чего с позором покинет пост.

По мнению афонских старцев, Русь имеет шанс на свое возрождение после 2021 года с центром в Киеве. Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера в день солнцестояния 21 декабря 2020 года.

Дух святой Руси разбудил народ, после 2020 года государство ждет перерождение в великую страну. Возможно она даже изменит свое название.