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Медведчук продолжит вести переговоры по освобождению украинских моряков

13.04.2019 15:11
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Медведчук продолжит вести переговоры по освобождению украинских моряков

Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук намерен продолжать вести переговоры по освобождению украинских моряков, удерживаемых в РФ.

Об этом он написал в Твиттере, передает donpress.com.

«Переговоры по освобождению украинских моряков как глава политсовета по поручению нашей партии веду и буду вести я. Мы будем продолжать реализацию мирного плана. И пусть люди, граждане Украины, увидят, кто чем занимается, кто чего может достичь и кто что предлагает», — написал Медведук.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, моряки, переговоры, освобождение, Медведчук
 
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