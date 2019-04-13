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Медведчук продолжит вести переговоры по освобождению украинских моряков
13.04.2019 15:11
Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук намерен продолжать вести переговоры по освобождению украинских моряков, удерживаемых в РФ.
Об этом он написал в Твиттере, передает donpress.com.
«Переговоры по освобождению украинских моряков как глава политсовета по поручению нашей партии веду и буду вести я. Мы будем продолжать реализацию мирного плана. И пусть люди, граждане Украины, увидят, кто чем занимается, кто чего может достичь и кто что предлагает», — написал Медведук.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, моряки, переговоры, освобождение, Медведчук
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