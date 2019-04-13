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Стали известны имена, под которыми семья Порошенко скрытно выезжает из Украины

13.04.2019 10:37
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Стали известны имена, под которыми семья Порошенко скрытно выезжает из Украины

Президент Петр Порошенко за последних два года без официального объявения, скрытно, трижды был на Мальдивах и в Испании, летал в Норвегию и Францию. Речь идет об отдыхе, досуге и времяпровождение с семьей. В распоряжении from-ua оказался список перелетов президента по личным вопросам, а также - перечень имен, под которыми семья гаранта пересекала границу.
Как нам стало известно, документы оперативного прикрытия изготавливались Службой безопасности Украины.
И, как оказалось, не только Mr. Petro Incognito - это второе имя Петра Алексеевича.
Мальдивы
На мальдивском курорте Шеваль Бланк (Cheval Blanc) президент был трижды за три года. Свой день рождения (26 сентября) в 2016 году он провел именно здесь – на северо-западе архипелага Мальдивы, на территории Ноону.
С 23.09 по 26.09 Порошенко пробыл на Мальдивских островах, а летел через Дубай частным самолетом Gulfstream G200 Galaxy с бортовым номером T7 PRM, который принадлежит Алесу Ровту американскому миллиардеру украинского происхождения.
На нем же Порошенко летал на Мальдивы и в 2017 году. Из аэропорта "Киев" покинул Украину 30 апреля, а вернулся 5 мая. Опять же через Объединенные Арабские Эмираты.
А вот в прошлом году в мальдивский отпуск, который подтвердила пресс-служба президента, уточнив, что гарант осуществил частную поездку "с целью короткого отдыха" - президент с семьей летал турецкой авиакомпанией Setair.
В январе 2018 года на один из самых дорогих курортов в мире, который размещен на отдельном острове, прилетели 8 человек взрослых и два ребенка (перелет туда и обратно обошелся в $188 000). Скорее всего дети – это внуки гаранта: Петя и Лиза.
Тогда президент фигурировал на курорте на Мальдивах под именем Mr Incognito Petro Ukraine.
Тогда отдых стоил Петру Порошенко и его спутникам не менее $46 000 в сутки. Всего президент отдыхал 6 ночей, то есть общая сумма расходов составила $276 000. И это только за проживание.
Но, как нам стало известно, помимо Mr Incognito Petro Ukraine у семьи президента есть паспорта на имена: Вера Лазарева (Vera Lazarieva), Иван Дехтерев (Ivan Dekhteriev), Евгения Сафонова (Evheniia Safonova), Александр Сыщиков (Oleksandr Syshchykov), Катерина Боева (Kateryna Boieva), Виталий Кокорин (Vitalii Kokorin), Елена Сенченко (Olena Senchenko) и Ольга Герасименко (Olha Herasymenko).
Испания
В марте 2016 года Петр Алексеевич без охраны и в повседневной одежде был замечен в Испании. В растянутом реглане и джинсах он покупал витамины и медикаменты в аптеке. Увидев, что его фотографируют, он сел сам за руль белого Porsche и уехал.
Спустя несколько месяцев он вернулся в Малагу. Летал частным самолетом Bombardier Learjet 60XR с бортовым номером T7-ISH. Напомним, что у президента в Испании есть вилла, которая находится на берегу Средиземного моря в городе Аталая-Исдабе.
Тут есть двухэтажный особняк на 1254 квадратных метра в средиземноморском архитектурном стиле с бассейном. Территория имения - 26 соток земли. Эта вилла оформлена на компанию под названием Feruvita SL, которая есть в декларации Порошенко.
И 22 июля 2016 на самолете Алекса Ровта, которым Порошенко летает на Мальдивы - он снова наведался в Испанию.
В 2018 году с 29 июля по 8 августа была у Петра Алексеевича частная поездка в Европу, за свой счет. В целях безопасности она не разглашалось. Но, так совпало, что именно в эти дни одна из дочерей Порошенко запостила у себя в фотоблоге Instagram снимки с Испании, поэтому скорее всего семья была там.
"С 29 июля по 5 августа 2018 года президент Петр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч", - ответили в АП.
В пресс-службе добавили, что Порошенко заплатил за эту поездку с собственного счета: "Следуя 1 части 25 ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения "ни копейки государственного бюджета на эту поездку потрачено не было, а все расходы оплачены с собственного счета Петра Порошенко".
Кроме того, было и заявление о том, что сообщения о пребывании президента в данный период в Испании или о встречах с известными украинцами не соответствуют действительности.
Норвегия и Франция
27 июля 2016 года из Малаги (Испания) Порошенко летал в Берген (Норвегия) самолетом с бортовым номером D-CJET.
Тогда в ряде СМИ в прошлом году прошла информация, что президент с женой Мариной и семьей старшего сына летом прошлого года отдыхали сначала в Испании, а потом перелетел из Малаги в норвежский Берген. Ходил там на яхте, рыбачил, любовался северным пейзажем. Отметим, что первый официальный визит президента в Норвегию состоялся в октябре 2016 года.
Также нам известно, что с 26-27 сентября (опять же на день рождения) 2017 года президент провел в Ницце (Франция). Летал из аэропорта "Киев". Поговаривают, что там он встречался с миллиардером Юрием Косюком, у которого там в порту стоит яхта.
А еще "Страна" сообщала о том, что в прошлом году в сентябре 87-метровая яхта миллиардера Юрия Косюка около недели стояла в марине Болье-сюр-Мер. Это средиземноморский город на юге Франции. Входит в департамент Приморские Альпы. Располагается между Ниццей и Монако.
Яхта, которая называется ACE (англ - "туз") приплыла сюда из Монако, поэтому справедливо отмечали, что президент Порошенко очень вероятно мог провести пару дней своего отпуска именно на ней. Тем более, что Юрий Косюк в хороших дружеских отношениях с Петром Алексеевичем, а также является его внештатным советником. Яхту Ace неоднократно видели у берегов Марбельи, где находится испанская усадьба президента.



Теги: Донбасс, семья, имя, граница, поездка, Порошенко
 
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