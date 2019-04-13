Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинцев массово лишили выплат по больничным: цифра зашкаливает

13.04.2019 20:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцев массово лишили выплат по больничным: цифра зашкаливает

Долг в 1,6 млрд грн по выплате больничных имеет фонд социального страхования, который задерживает их по несколько недель. Более того, этой осенью выплаты могут и вовсе прекратиться. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Политека.
«На сегодняшний день задолженность Фонда с выплатой только пособия по временной нетрудоспособности составляет 1,6 млрд грн , при этом срок задержания составляет 27 календарных дней. Кроме того, как мне стало известно, угроза , что в сентябре страховые выплаты могут совсем прекратиться «, — говорит Денисова.
Как пояснила Омбудсмен, по информации директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Сергея Нестерова, задолженность по выплате застрахованным лицам материального обеспечения возникла в связи с принятием дефицитного бюджета Фонда на 2019 год. Поводом для разговора с чиновником, по ее словам, стали многочисленные обращения граждан по значительной задержки оплаты больничных.



Теги: Украина, Донбасс, больничный, выплаты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх