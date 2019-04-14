Дебаты не нужны: Белковский озвучил результат выборов в Украине

14.04.2019 15:21

Российский политолог Станислав Белковский считает, что дебаты между кандидатами в президенты Украины — шоумена Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко — не повлияют на результаты выборов. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», обсуждая перепалку между кандидатами в эфире телеканала «1+1», пишет ДонПресс.

Белковский подчеркнул, что «предмета дебатов нет и все уже решено».

«Принципиальная разница в том, что „дебаты состоятся тогда, когда хочу я“. И Владимир Александрович Зеленский прекрасно понимает, что эту позицию надо выдерживать, потому что он уже выиграл выборы, уже 60 на 30 сделано. Порошенко является проигравшей стороной. …Сами дебаты не нужны», -уверен Белковский