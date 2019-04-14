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Дебаты не нужны: Белковский озвучил результат выборов в Украине
14.04.2019 15:21
Российский политолог Станислав Белковский считает, что дебаты между кандидатами в президенты Украины — шоумена Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко — не повлияют на результаты выборов. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», обсуждая перепалку между кандидатами в эфире телеканала «1+1», пишет ДонПресс.
Белковский подчеркнул, что «предмета дебатов нет и все уже решено».
«Принципиальная разница в том, что „дебаты состоятся тогда, когда хочу я“. И Владимир Александрович Зеленский прекрасно понимает, что эту позицию надо выдерживать, потому что он уже выиграл выборы, уже 60 на 30 сделано. Порошенко является проигравшей стороной. …Сами дебаты не нужны», -уверен Белковский
Теги: Украина, Донбасс, выборы, Владимир Зеленский, дебаты, Порошенко
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