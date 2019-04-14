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Холод и порывистый ветер: синоптики озвучили невеселый прогноз

14.04.2019 16:41
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Холод и порывистый ветер: синоптики озвучили невеселый прогноз

Украинцы рано обрадовались цветению деревьев, щебету птиц и теплому солнышку. Характер у весны-2019 года, как у истинной женщины, сильно переменчивый, и кажется, в ближайшую неделю она будет не в настроении.
Известный синоптик Наталья Диденко опубликовала в Фейсбук "хмурый" прогноз погоды. Остается надеяться, что весна вскоре все-таки сменит гнев на милость и снова обрадует украинцев - ведь мы так долго ее ждали.
По прогнозу Диденко, в четверг в западных областях будет холоднее, +8...+13 градусов. На севере Украины +11...+16 градусов. В южной части, в центральных областях и на востоке +16...+22 градуса.
Ожидается юго-восточный порывистый ветер.
В Киеве четверг обещает быть влажным, периодически дождь, периодически просветления. Температура воздуха ночью +6...+9 градусов, днем +12...+14 градусов.
"По предварительным прогнозам, в первой половине следующей недели на западе и севере Украины местами возможны заморозки. Сроки и районы буду уточнять", - сообщила синоптик.



Теги: Донбасс, ветер, апрель, холод, прогноз погоды
 
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