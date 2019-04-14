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«Слить» или просто так уйти: Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ дал прогноз по действиям России на Донбассе
Президент РФ Владимир Путин достаточно уверенно себя чувствует. Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, передают Донецкие новости.
Он напомнил о том, что Россия не была наказана за инцидент возле Керченского пролива, в результате которого Украина потеряла три судна, а 24 украинских моряка оказались в плену.
«... Запад ограничился лишь персональными санкциями против тех нескольких россиян – тех, кто осуществлял захват», – отметил Романенко.
Генерал считает, что РФ сейчас достаточно сильна, а союзники Украины крайне слабо и вяло влияют на Москву.
«Поэтому у Путина пока нет поводов "сливать" Донбасс, уходить оттуда», – добавил он
Российский лидер ищет такой путь, который позволит ему уйти из Донбасса, сохранив лицо и оставив эти территории в таком виде, чтобы через них можно было оказывать давление на Украину, если не управлять ею.
«"Слить" или просто так уйти – это позиция слабого. А сейчас говорить о том, что Россия слаба, не приходится», – сказал эксперт.
Теги: Россия, Донбасс, прогноз, лидер
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