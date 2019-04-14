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У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
Пока все указывает на поражение действующего президента Петра Порошенко шоумену Владимиру Зеленскому
Российский журналист и публицист Леонид Радзиховский оценил шансы украинского гаранта победить во втором туре, который состоится 21 апреля. По мнению эксперта, у Петра Порошенко остался единственный шанс получить поддержку избирателей, пишет Политека.
По словам Леонида Радзиховского, на лидерство Владимира Зеленского указывают как социологические опросы, так и настроения в обществе. Он определил четыре фактора, которые обеспечат актеру большинство голосов.
Первый из них — это успех Владимира Зеленского в первом туре. Как отметил журналист, людей привлекают победители. Второй причиной он назвал настроения украинцев, которые голосовали за Юрия Бойко. Они выступают против политики Петра Порошенко. А потому 11,67% голосов могут перейти к Владимиру Зеленскому. Именно такое количество Юрию Бойко отвела ЦИК по резулатам первого тура.
«Мне трудно представить, что избиратели Тимошенко проголосуют за Порошенко. Потому что Тимошенко и Порошенко – смертельные враги. Тимошенко – это популист без границ. Следовательно, легче предположить, что ее сторонники будут голосовать за Зеленского, чем за Порошенко», – отметил Леонид Радзиховский.
Мизерным шансом действующего президента победить журналист считает лишь непредвиденное происшествие. Петр Порошенко гарантированно проиграет, если не произойдет катастрофа. «Например, если во время дебатов Зеленский заплачет и убежит за трибуну». В противном случае, большинство голосов достанутся Владимиру Зеленскому, и он станет новым президентом Украины.
Ранее стало известно, что уничтожено главное преимущество Петра Порошенко перед Владимиром Зеленским. Журналист Александр Дубинский обратил внимание: перед дебатами действующий президент начал очень часто выпускать видеоролики в социальных сетях.
«Мы теперь проснулись в новой реальности. У нас президент — видеоблогер и вайнер. Он теперь записывает по ночам ролики-обращения к своему оппоненту по президентской гонке. Требует от него: «не выставляй условий», «будь мужиком», «иди на дебаты». Стыд и позор», — заявил блогер в ролике на странице в Facebook.
Теги: Украина, Донбасс, выборы, Владимир Зеленский, победа, Порошенко
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