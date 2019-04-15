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Что может помешать Зеленскому занять президентское кресло
Опасность нападения России существует, но сегодня такие заявления звучат как попытка изменить выборную ситуацию. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал политолог Сергей Гайдай.
По мнению нашего собеседника, стать президентом Украины Владимиру Зеленскому на сегодняшний день могут помешать только кардинальные действия со стороны президента, такие как отмена выборов или открытие уголовных дел.
«Я думаю, что мы пока чего-то не понимаем и не знаем, но какие-то варианты точно просчитываются и рассматриваются сегодня в Администрации президента», - добавляет аналитик.
По словам политолога, заявление Александра Турчинова о том, что РФ готовится к масштабной континентальной войне, во многом является попыткой изменить выборную ситуацию.
«У нас есть опасность нападения России, история это доказала, но когда я это слышу от людей, которые сегодня находятся при власти, и слышу это уже в течение 5 лет, и каждый раз это появляется, когда власть критикуется, создается угроза потери власти, я к этому отношусь весьма скептически», - добавляет Гайдай.
Теги: Донбасс, президент, Владимир Зеленский, выборы президента
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