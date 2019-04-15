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«Деньги идут за пациентом». Какие изменения ожидают украинцев в поликлиниках
С апреля в украинских медучреждениях завершается переходный период на новую модель финансирования по принципу «деньги идут за пациентом». В Министерстве здравоохранения объясняют: этот метод является более эффективным, поскольку государство оплачивает конкретный пакет услуг и уже не удерживает учреждения. Центр общественного мониторинга и контроля узнал, к каким изменениям теперь стоит готовиться самим пациентам.
Можно ли прийти на прием без декларации?
Если пациент до сих пор не выбрал семейного врача, он все равно имеет право на плановый осмотр и другие услуги первичной медицинской помощи. Врач его примет и заключит договор сразу на приеме. Подробная информация о ближайшем учреждении первичной медицинской помощи, а также количество врачей и деклараций – доступны на сайте Национальной службы здоровья (nszu.gov.ua).
Пациент без декларации бесплатно получит первичную медицинскую помощь в случае неотложного состояния или если ему станет плохо в отпуске или командировке.
Как получить рецепт на «Доступные лекарства»?
Документ, дающий право на эти медикаменты, без декларации получить невозможно. Поэтому каждый пациент, который хочет быть участником льготной программы, должен обязательно заключить договор со специалистом. Это может быть семейный врач коммунального или частного заведения, а также врач-ФЛП.
Что такое «электронный рецепт»?
Теперь врачи будут выписывать рецепт на «Доступные лекарства» в электронном виде. Пациенту передается SMS-сообщение на мобильный телефон, по коду из которого можно получить медикамент в удобной аптеке.
«Лекарства «ходят за пациентом», получить лекарства теперь можно в любой аптеке – участнице программы, без привязки к месту жительства», – объясняет заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.
По его словам, с 1 апреля врачи первички выписали уже более 225 тысяч таких рецептов. А более 60 тысяч человек получили по ним свои лекарства. Сейчас 5041 аптека работает с обновленной программой «Доступные лекарства».
Важное примечание: если в декларации указан уже неактуальный номер, нужно будет подать заявление в Национальную службу здоровья Украины о его замене. Это может сделать врач по просьбе клиента. Также нужно будет подать новую декларацию с правильным номером.
Можно ли вызвать экстренную помощь без декларации?
Экстренная медицинская помощь будет приезжать на вызовы независимо от того, подписал ли человек декларацию с семейным врачом, терапевтом, педиатром или нет.
Однако в правительстве отмечают, что до сих пор 70% всех обращений по номеру 103 – это непрофильные вызовы бригад, которые не заканчиваются госпитализацией пациента.
«Это проблема всех нас, ведь пока бригада советует выпить парацетамол от температуры (что, по сути, является консультацией, которая предоставляется семейным врачом), кто-то с инфарктом остается без экстренной помощи», – отмечает и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.
В целом пока пациентов не ожидают кардинальные изменения в обслуживании. В то же время их призывают как можно быстрее подписать декларации с семейными врачами: процедура длится недолго, однако это значительно упрощает процесс предоставления многих гарантированных государством услуг.
«В любой стране, где действует принцип «деньги ходят за пациентом», нужно, чтобы пациент зарегистрировался и чтобы мы знали, куда перечислять средства», – объясняет Ульяна Супрун.
Сейчас договор с семейными врачами заключило более 26 миллионов украинцев, и, по данным правительства, три четверти пациентов довольны выбранными специалистами.
Центр громадського моніторингу та контролю
Теги: Донбасс, поликлиника, медицина, реформы
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