Последние новости раздела
- 15 апреля Савченко должна выйти на свободу12:32
- «Деньги идут за пациентом». Какие изменения ожидают украинцев в поликлиниках12:16
- «Сто лет назад Украина уже допустила такую ошибку»: эксперт рассказал, ждать ли наступления на Донбассе12:00
- Крымский завод Порошенко станет базой для ВМС РФ11:46
- Грозы, дожди и похолодание: середина апреля преподнесет сюрпризы11:30
- Роспуск Верховной Рады Украины: у Зеленского сделали заявление. ВИДЕО11:15
- Выборы в Украине под угрозой срыва из-за Порошенко: «не хватает…»09:45
- Манжосов заменит Зеленского в "Квартале 95": СМИ узнали подробности громкого решения09:33
- «Смертельная опасность»: на Крымском мосту началась опасная стройка09:17
- Незаменимые продукты существенно подорожали в Украине: все подробности в цифрах08:45
Крымский завод Порошенко станет базой для ВМС РФ
15.04.2019 11:46
Завод «Севморзавод», который располагается в аннексированном Крыму, станет ремонтной базой Черноморского флота России. Об этом пишут РИА Новости.
Сообщается, что данное предприятие до 2014 года принадлежало действующему президенту Украины Петру Порошенко.
По данным СМИ, завод будет базой ремонта российских кораблей.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Крым, завод, Порошенко
Читайте также:
- Во избежание катастрофы Украина подаст электроэнергию на два крымских завода
- «Крымский титан» в Армянске возобновил работу
- Актеру Пореченкову "подарили" цементный завод в Крыму
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Крым национализирует самое дорогое - туризм и крымские вина (ВИДЕО)
- "Рупор Кремля" спалился по-крупному (ВИДЕО)
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»18:10
- Под Мариуполем ранена пенсионерка17:47
- В «ДНР» надумали возвести памятник ликвидированному Захарченко17:22
- Огромные воронки: НВФ обстреляли из «Града» село на Донетчине16:18
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку14:26
- В ОРДО выбирают проект «мемориального комплекса» памяти убитого Захарченко 14:09
- 15 апреля Савченко должна выйти на свободу12:32
- «Деньги идут за пациентом». Какие изменения ожидают украинцев в поликлиниках12:16
- «Сто лет назад Украина уже допустила такую ошибку»: эксперт рассказал, ждать ли наступления на Донбассе12:00
- Крымский завод Порошенко станет базой для ВМС РФ11:46
- Грозы, дожди и похолодание: середина апреля преподнесет сюрпризы11:30
- Роспуск Верховной Рады Украины: у Зеленского сделали заявление. ВИДЕО11:15
- В ЮАР создали первые в мире эко-сигареты11:00
- Состоялась премьера финального сезона сериала "Игра престолов"10:45
- У Ломаченко диагностировали вывих руки10:30
- Астрономическое открытие обеспокоило известного пастора10:15
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- Медики объяснили, почему не стоит спать под музыку07:20
- «Синдром белого халата»: стоит ли безоговорочно доверять врачам?22:34
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз21:11
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма20:39
- 10 привычек, которые портят отношения19:38
- Им скучно, когда все просто: какие зодиаки губят отношения ревностью и обидами 18:42
- Что Зеленский будет делать с Донбассом и НАТО: в штабе лидера "Квартала" озвучили четкую позицию16:58
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности