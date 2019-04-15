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Крымский завод Порошенко станет базой для ВМС РФ

15.04.2019 11:46
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Завод «Севморзавод», который располагается в аннексированном Крыму, станет ремонтной базой Черноморского флота России. Об этом пишут РИА Новости.

Сообщается, что данное предприятие до 2014 года принадлежало действующему президенту Украины Петру Порошенко.

По данным СМИ, завод будет базой ремонта российских кораблей.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Крым, завод, Порошенко
 
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