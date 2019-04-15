- «Смертельная опасность»: на Крымском мосту началась опасная стройка09:17
- Незаменимые продукты существенно подорожали в Украине: все подробности в цифрах08:45
- «Порошенко обречен»: журналист дал прогноз по второму туру выборов президента08:15
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- «Порошенко признал капитуляцию?!?»: появились новые билборды с надписью «Кінець»07:30
- Зеленский сделал важное заявление: "Я получил секретную информацию". ВИДЕО 07:10
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз21:11
- Что Зеленский будет делать с Донбассом и НАТО: в штабе лидера "Квартала" озвучили четкую позицию16:58
- Холод и порывистый ветер: синоптики озвучили невеселый прогноз16:41
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»15:55
Манжосов заменит Зеленского в "Квартале 95": СМИ узнали подробности громкого решения
Угодивший в грандиозный скандал соучредитель студии "Квартал 95" Денис Манжосов может вернуться в проект и занять место Владимира Зеленского, который в скором времени, возможно, станет президентом Украины.
Ранее именно он являлся главным героем проекта.
Об этом сообщает издание "Форум" со ссылкой на собственные источники в команде "Квартала". Как пишут журналисты, Манжосов ранее хотел вернуться на сцену, однако коллектив выступил против такого решения. Манжосов покинул "Квартал" в 2013 году и расставание не получилось мягким.
При этом, согласно опубликованной информации, именно он должен заменить Зеленского, что станет формой расплаты за молчание накануне второго тура выборов. Журналисты напоминают, что Манжосов должен был дать пресс-конференцию, однако в последний момент передумал и покинул пресс-центр.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Квартал 95
- Зеленский рассказал о своем внешнеполитическом курсе
- Зеленский озвучил тему дебатов с Порошенко
- Зеленский шокировал: предложил ввести цензуру в СМИ
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- 8 апреля Порошенко и Зеленский могут начинать агитацию
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»18:10
- Под Мариуполем ранена пенсионерка17:47
- В «ДНР» надумали возвести памятник ликвидированному Захарченко17:22
- Огромные воронки: НВФ обстреляли из «Града» село на Донетчине16:18
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку14:26
- В ОРДО выбирают проект «мемориального комплекса» памяти убитого Захарченко 14:09
- «Смертельная опасность»: на Крымском мосту началась опасная стройка09:17
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- Незаменимые продукты существенно подорожали в Украине: все подробности в цифрах08:45
- Стала известна дата и время премьеры восьмого сезона «Игры престолов»08:30
- «Порошенко обречен»: журналист дал прогноз по второму туру выборов президента08:15
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- «Порошенко признал капитуляцию?!?»: появились новые билборды с надписью «Кінець»07:30
- Медики объяснили, почему не стоит спать под музыку07:20
- Зеленский сделал важное заявление: "Я получил секретную информацию". ВИДЕО 07:10
- «Синдром белого халата»: стоит ли безоговорочно доверять врачам?22:34
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- Медики объяснили, почему не стоит спать под музыку07:20
- «Синдром белого халата»: стоит ли безоговорочно доверять врачам?22:34
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз21:11
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма20:39
- 10 привычек, которые портят отношения19:38
- Им скучно, когда все просто: какие зодиаки губят отношения ревностью и обидами 18:42
- Что Зеленский будет делать с Донбассом и НАТО: в штабе лидера "Квартала" озвучили четкую позицию16:58
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»15:55
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности