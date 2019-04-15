Налог на автомобиль: кому из украинцев придется раскошелиться?

15.04.2019 20:04

В Украине переписали транспортный налог — стало известно, кому придется выложить крупную сумму

Как известно, Министерство экономического развития Украины опубликовало свежий список люксовых авто и их владельцы в 2019 году должны уплатить в госказну 25 тыс. грн. налога.

Так, в нынешнем году чиновники включили в перечень 299 марок и моделей.

Данный закон обязывает автовладельцев заплатить налог с автомобилей, стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат. В нынешнем году это эквивалентно 1,565 млн. грн., в прошлом же году – этот порог был установлен на отметке 1,396 млн. грн.

В результате обновлений — уплата транспортного налога более не актуальна для владельцев таких популярных в Украине марок, как BMW X4 и X3, а также Audi Q5. Также из списка исключили Ford Edge и другие авто. Из списка также исчезли все без исключения модели Tesla. Но известно, что новая Model S 2017 года выпуска продается в Украине по цене свыше 3 млн. грн. – а это вдвое дороже установленного законом порога.

«Новичком роскошного списка» стал электромобиль Jaguar i-Pace, их в прошлом году украинцы приобрели 13 единиц.

Источник: https://from-ua.com