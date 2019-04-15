- Незаменимые продукты существенно подорожали в Украине: все подробности в цифрах08:45
- «Порошенко обречен»: журналист дал прогноз по второму туру выборов президента08:15
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- «Порошенко признал капитуляцию?!?»: появились новые билборды с надписью «Кінець»07:30
- Зеленский сделал важное заявление: "Я получил секретную информацию". ВИДЕО 07:10
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз21:11
- Что Зеленский будет делать с Донбассом и НАТО: в штабе лидера "Квартала" озвучили четкую позицию16:58
- Холод и порывистый ветер: синоптики озвучили невеселый прогноз16:41
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»15:55
- «Слить» или просто так уйти: Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ дал прогноз по действиям России на Донбассе15:36
Незаменимые продукты существенно подорожали в Украине: все подробности в цифрах
Государственная служба статистики сообщает о новых изменениях в ценах на продукты в Украине за месяц, с февраля по март 2019 года, передает Политека.
По информации Госстата, в Украине хлеб подорожал в среднем на 19 копеек за единицу. Белый хлеб из муки высшего сорта в среднем по стране стоит 22,63 грн, первого сорта – 18,22 грн, ржаной или пшенично-ржаной – 19,02 грн.
В то же время подешевела вареная колбаса первого сорта – на 2 копейки до 94,13 грн за килограм и сало – на 32 копейки до 76,57 грн.
Мороженая рыба подорожала на 1,09 грн до 76,67 грн за кг, сливочное масло на 21 коп. – до 40,29 за 200 граммов.
Ячневая крупа подорожала на 24 коп. до 12,63 грн за кг, гречневая – на 2 коп. до 16,78 грн, пшеничная мука – на 14 коп. до 11,64 грн.
Подорожал картофель – на 7 копеек до 10,16 грн за кг, белокачанная капуста – на 4,01 коп. до 17,26 грн, яблоки – на 5 коп. до 9,48 грн.
Данные не учитывают временно оккупированные территории.
Напомним, продукты для пасхальной корзины обойдутся на сумму в 532 гривны.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, цена, подорожание, продукты
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»18:10
- Под Мариуполем ранена пенсионерка17:47
- В «ДНР» надумали возвести памятник ликвидированному Захарченко17:22
- Огромные воронки: НВФ обстреляли из «Града» село на Донетчине16:18
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку14:26
- В ОРДО выбирают проект «мемориального комплекса» памяти убитого Захарченко 14:09
- Незаменимые продукты существенно подорожали в Украине: все подробности в цифрах08:45
- Стала известна дата и время премьеры восьмого сезона «Игры престолов»08:30
- «Порошенко обречен»: журналист дал прогноз по второму туру выборов президента08:15
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- «Порошенко признал капитуляцию?!?»: появились новые билборды с надписью «Кінець»07:30
- Медики объяснили, почему не стоит спать под музыку07:20
- Зеленский сделал важное заявление: "Я получил секретную информацию". ВИДЕО 07:10
- «Синдром белого халата»: стоит ли безоговорочно доверять врачам?22:34
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- Медики объяснили, почему не стоит спать под музыку07:20
- «Синдром белого халата»: стоит ли безоговорочно доверять врачам?22:34
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз21:11
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма20:39
- 10 привычек, которые портят отношения19:38
- Им скучно, когда все просто: какие зодиаки губят отношения ревностью и обидами 18:42
- Что Зеленский будет делать с Донбассом и НАТО: в штабе лидера "Квартала" озвучили четкую позицию16:58
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»15:55
- «Слить» или просто так уйти: Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ дал прогноз по действиям России на Донбассе15:36
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности