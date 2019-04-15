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Погода в мае шокирует украинцев

15.04.2019 15:15
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Погода в мае шокирует украинцев

В мае месяце украинцев ожидает невероятно теплая погода. Как сообщают синоптики, резкого взлета температуры в мае в Украине следует ожидать после 9 числа, тогда столбики термометров поднимутся до 28-30 градусов, сообщают Подробности.

По словам синоптика, начало мая будет умеренным.

"Май будет с высокими температурами и практически без дождей. Дожди просчитываются на 2, 8-9 мая, а потом аж на конец месяца", - рассказал синоптик.

По его словам, в середине месяца во Львовской и Волынской областях начнутся обильные дожди, которые придут с запада. В то же время на востоке и юге Украины будет сухо.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, погода, май
 
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