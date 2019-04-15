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«Порошенко обречен»: журналист дал прогноз по второму туру выборов президента
«Накал страстей» с приближением даты второго тура президентских выборов в Украине все больше увеличивается. Ситуацию прокомментировал известный журналист Украины Виталий Портников, назвав избирательную гонку между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко боем с тенью, который практически невозможно выиграть гаранту Конституции.
Как пишет replyua.net, об этом Портников рассказал порталу «Детали». При этом он припомнил слова Петра Порошенко относительно того, что Зеленский в глазах избирателя является такой себе голограммой.
Портников отметил: «Естественно, такого рода сравнение имеет право на существование, если учитывать, что реального Владимира Зеленского его же избиратели практически не видели… Однако, как оказалось, выиграть у голограммы выборы на порядок труднее, нежели у классического оппонента. Петр Порошенко ведет настоящий бой с тенью, где последняя то и делает, что только насмехается».
Теги: Донбасс, выборы президента, Порошенко
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