Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Порошенко обречен»: журналист дал прогноз по второму туру выборов президента

15.04.2019 08:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Порошенко обречен»: журналист дал прогноз по второму туру выборов президента

«Накал страстей» с приближением даты второго тура президентских выборов в Украине все больше увеличивается. Ситуацию прокомментировал известный журналист Украины Виталий Портников, назвав избирательную гонку между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко боем с тенью, который практически невозможно выиграть гаранту Конституции.

Как пишет replyua.net, об этом Портников рассказал порталу «Детали». При этом он припомнил слова Петра Порошенко относительно того, что Зеленский в глазах избирателя является такой себе голограммой. 

Портников отметил: «Естественно, такого рода сравнение имеет право на существование, если учитывать, что реального Владимира Зеленского его же избиратели практически не видели… Однако, как оказалось, выиграть у голограммы выборы на порядок труднее, нежели у классического оппонента. Петр Порошенко ведет настоящий бой с тенью, где последняя то и делает, что только насмехается».



Теги: Донбасс, выборы президента, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх