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«Порошенко признал капитуляцию?!?»: появились новые билборды с надписью «Кінець»
На территории нескольких городов областного значения, в частности, речь идет о Киеве и Черкассах, украинцы заметили билборды с рекламой, на которой была надпись: «Кінець». Данная реклама выполнена в стиле агитационной кампании кандидата в президенты, гаранта Конституции Петра Порошенко.
В том числе, относительно появления таких рекламных материалов, согласно данным социальных сетей, как пишет replyua.net, стало известно в Черкассах и Киеве. На своей странице в «Фейсбук» фотографией одного из подобных билбордов в Черкассах поделился Назарий Вивчарник, отметив, что это очередной черный пиар.
На самом деле в настоящее время пока неизвестно, кто именно является заказчиком данной рекламы. Ни одни, ни второй кандидаты, Владимир Зеленский и Петр Порошенко не прокомментировали данную рекламу.
Теги: Донбасс, реклама, выборы президента, Порошенко
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