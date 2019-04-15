Порошенко заявил о рисках отмены национализации ПриватБанка

15.04.2019 17:44

Отмена национализации «ПриватБанк» приведет к глубокому кризису в отношениях с Международным валютным фондом. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями бизнеса .

По словам главы государства, национализация «ПриватБанка» проводилась в партнерстве с фондом. Он подчеркнул:

«Поэтому задний ход вызовет глубокий кризис в отношениях с МВФ. С соответствующими рисками для курса гривны и возможностью нового экономического кризиса».

Источник: https://donpress.com