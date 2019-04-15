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«Президент, что стал шоуменом – это обидно!» Зеленский записал обращение к Порошенко
Лидер «95 квартала», шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленскийзаписал очередное видеообращение к действующему главе государства Петру Порошенко, передает replyua.net.
Ролик появился на личной странице кандидата в «Инстаграм». Актер обратился к украинскому лидеру с призывом посадить убийц Екатерины Гандзюк, освободить пленных украинских моряков, а не бегать по каналам в поисках возможности провести дебаты с ним.
«Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьезный пост в нашей стране. Господин Порошенко, я очень хочу, что бы вы от «Я услышал» перешли к «Я сделаю». А именно: посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили свинарчуков и вспомнили о том, о чем вы забили, о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой, и ждут пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского », - упрекнул Владимир Зеленский действующего главу Украины. «Сдадите всем анализы и покричите на стадионе. Пожалуйста, сделайте это. Это ваши дела. Потому что шоумен может стать президентом, а президент, что стал шоуменом- это обидно! », - закончил свое обращение Зеленский.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Порошенко
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