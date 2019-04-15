Психолог раскрыл главный секрет Зеленского: «жесты выдали все»

15.04.2019 13:00

Жесты кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского говорят о его эмоциональности и открытости

Об этом заявил психолог Валентин Ким, после анализа движений претендента на пост президента.

Эксперт обратил внимание на то, что движения Зеленского размашистые и открытые, с высокой частотой жестикуляции.

«Владимир Зеленский – это человек эмоциональный. Менее склонен к самоконтролю. Человек толчка, творческого порыва, энергичный», – заявил психолог.

При этом он добавил, что Зеленскому пока сложно контролировать волнение.

«Например в ночь объявления результатов экзит-полов Зеленский держит руку за спиной – это его способ сдерживать эмоции. Потом хватается за микрофон двумя руками – и это тоже свидетельствует о том, что он пытается овладеть собой. Устойчивость ему придает еще и жена, ведь молодой политик постоянно ищет взглядом глаза своей Елены», – отметил эксперт.

Источник: https://politeka.net