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Психолог раскрыл главный секрет Зеленского: «жесты выдали все»
Жесты кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского говорят о его эмоциональности и открытости
Об этом заявил психолог Валентин Ким, после анализа движений претендента на пост президента.
Эксперт обратил внимание на то, что движения Зеленского размашистые и открытые, с высокой частотой жестикуляции.
«Владимир Зеленский – это человек эмоциональный. Менее склонен к самоконтролю. Человек толчка, творческого порыва, энергичный», – заявил психолог.
При этом он добавил, что Зеленскому пока сложно контролировать волнение.
«Например в ночь объявления результатов экзит-полов Зеленский держит руку за спиной – это его способ сдерживать эмоции. Потом хватается за микрофон двумя руками – и это тоже свидетельствует о том, что он пытается овладеть собой. Устойчивость ему придает еще и жена, ведь молодой политик постоянно ищет взглядом глаза своей Елены», – отметил эксперт.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента
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