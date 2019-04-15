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Роспуск Верховной Рады Украины: у Зеленского сделали заявление. ВИДЕО
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского прокомментировал возможный роспуск Верховной Рады Украины после победы во втором туре президентских выборах Украины. Об этом заявил спикер штаба Дмитрий Разумков, сообщает "Бизнес.медиа".
"Зеленский, когда станет президентом, будет придерживаться буквы закона. Не выстраивать законы под себя и пытаться ими манипулировать, как сегодня происходит, а действовать по закону. На самом деле мне тяжело сейчас это комментировать, потому что Зеленский еще не президент", - заявил Дмитрий Разумков.
Он добавил, что по этому вопросу есть разные позиции у различных юристов и политических сил, и подчеркнул, что в таких вопросах нужно исходить из законности принятия таких решений и политической целесообразности.
"Не только из политической целесообразности, а потом пытаться под это поломать закон, как это делают сегодня, а идти сугубо по закону и в интересах общества. И я думаю, что пока еще это рано обсуждать", - отметил Разумков.
В то же время действующий президент Петр Порошенко не видит конституционных оснований для роспуска Верховной Рады. Об этом он сказал в пресс-центре НСК "Олимпийский" на несостоявшихся дебатах с Владимиром Зеленским.
"Конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует. Если есть теории заговора, я в них не верю", - сказал Порошенко, пишет LB.ua.
Он подчеркнул, что Рада восьмого созыва сделала очень много в процессе реализации реформ.
Напомним, что выборы Верховной Рады состоятся осенью 2019 года. Осенью 2014 года политическая сила Порошенко смогла набрать на выборах только 22%, хотя сам Порошенко весной того же года выиграл выборы президента с результатом почти 55%.
В связи с этим появились слухи, что Владимир Зеленский может распустить парламент и устроить парламентские выборы, прежде чем его рейтинг сильно упадет.
Основанием для роспуска якобы может стать решение Окружного административного суда Киева об отсутствии коалиции.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Верховная Рада
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