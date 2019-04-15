- Кто станет Президентом: опубликованы свежие рейтинги14:00
- Штаб ООС поднял авиацию в воздух, ракетные войска в боевой готовности13:45
- Владимир Гройсман заявил о готовности к парламентским выборам13:30
- У Зеленского пояснили, почему кандидат не пришел на дебаты с Порошенко13:15
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Психолог раскрыл главный секрет Зеленского: «жесты выдали все»13:00
- Что может помешать Зеленскому занять президентское кресло12:48
- 15 апреля Савченко должна выйти на свободу12:32
- «Деньги идут за пациентом». Какие изменения ожидают украинцев в поликлиниках12:16
- «Сто лет назад Украина уже допустила такую ошибку»: эксперт рассказал, ждать ли наступления на Донбассе12:00
Штаб ООС поднял авиацию в воздух, ракетные войска в боевой готовности
Украинская армия активно готовится отбивать возможную воздушную атаку со стороны России
Об этом проинформировал пресс-центр штаба ООС.
Сообщается, что подразделения, которые участвуют в ООС на Донбассе, провели широкомасштабные учения по противовоздушной обороне, поскольку РФ и Беларусь запланировали аналогичные мероприятия на военном полигоне «Брестский» в период с 16 по 18 апреля.
Как известно, на прошлой неделе в 20 км от границы с Украиной под Ростовом проходили учения по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям.
Командующий ООС Сергей Наев отдал приказ на проведение учений, в которых приняли участие самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск — от ЗРК С-300 до подразделений, имеющих на вооружении ЗРК «Бук-М1», «Оса-АКМ», «Стрела-10», 2С6 «Тунгуска», ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23−3.
В штабе ООС также отметили, что в этих учениях были задействованы радиолокационные комплексы, в частности, станции 19Ж6 и Р-18 «Малахит».
В комментарии Сергей Наев заявил, что бойцы ООС отработали «вопросы обнаружения, сопровождения, уничтожения воздушных целей, осуществили маневр в новые позиционные районы, а также ведения огня по условному противнику в воздухе из засад».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, войска, ракеты, учения, авиация, ООС
- "Тонкий" намёк: в день выборов президента Украины россияне на границе отработают ракетные удары (ВИДЕО)
- РФ отвела войска от границы, но оставила военные городки
- Тема дня: в Генштабе показали первые фото ракетных стрельб на Херсонщине
- Плотницкий заявил, что "бывшие шахтеры и трактористы" скоро будут летать (ВИДЕО)
- Украина подняла боевую авиацию в небе над Донбассом
- В Украине пройдут крупнейшие за всю историю авиаучения
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»18:10
- Под Мариуполем ранена пенсионерка17:47
- В «ДНР» надумали возвести памятник ликвидированному Захарченко17:22
- Огромные воронки: НВФ обстреляли из «Града» село на Донетчине16:18
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку14:26
- В ОРДО выбирают проект «мемориального комплекса» памяти убитого Захарченко 14:09
- Кто станет Президентом: опубликованы свежие рейтинги14:00
- Штаб ООС поднял авиацию в воздух, ракетные войска в боевой готовности13:45
- Владимир Гройсман заявил о готовности к парламентским выборам13:30
- У Зеленского пояснили, почему кандидат не пришел на дебаты с Порошенко13:15
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Психолог раскрыл главный секрет Зеленского: «жесты выдали все»13:00
- Что может помешать Зеленскому занять президентское кресло12:48
- 15 апреля Савченко должна выйти на свободу12:32
- «Деньги идут за пациентом». Какие изменения ожидают украинцев в поликлиниках12:16
- «Сто лет назад Украина уже допустила такую ошибку»: эксперт рассказал, ждать ли наступления на Донбассе12:00
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- Медики объяснили, почему не стоит спать под музыку07:20
- «Синдром белого халата»: стоит ли безоговорочно доверять врачам?22:34
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз21:11
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма20:39
- 10 привычек, которые портят отношения19:38
- Им скучно, когда все просто: какие зодиаки губят отношения ревностью и обидами 18:42
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности