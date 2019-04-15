Штаб ООС поднял авиацию в воздух, ракетные войска в боевой готовности

15.04.2019 13:45

Украинская армия активно готовится отбивать возможную воздушную атаку со стороны России

Об этом проинформировал пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что подразделения, которые участвуют в ООС на Донбассе, провели широкомасштабные учения по противовоздушной обороне, поскольку РФ и Беларусь запланировали аналогичные мероприятия на военном полигоне «Брестский» в период с 16 по 18 апреля.

Как известно, на прошлой неделе в 20 км от границы с Украиной под Ростовом проходили учения по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям.

Командующий ООС Сергей Наев отдал приказ на проведение учений, в которых приняли участие самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск — от ЗРК С-300 до подразделений, имеющих на вооружении ЗРК «Бук-М1», «Оса-АКМ», «Стрела-10», 2С6 «Тунгуска», ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23−3.

В штабе ООС также отметили, что в этих учениях были задействованы радиолокационные комплексы, в частности, станции 19Ж6 и Р-18 «Малахит».

В комментарии Сергей Наев заявил, что бойцы ООС отработали «вопросы обнаружения, сопровождения, уничтожения воздушных целей, осуществили маневр в новые позиционные районы, а также ведения огня по условному противнику в воздухе из засад».

Источник: https://politeka.net