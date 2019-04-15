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«Смертельная опасность»: на Крымском мосту началась опасная стройка

15.04.2019 09:17
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«Смертельная опасность»: на Крымском мосту началась опасная стройка

Вчера, 14 апреля, из сообщения российских средств массовой информации стало известно, что строители из Российской Федерации начали процесс укладки железной дороги на железнодорожной части незаконно построенного Крымского моста.

Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА «Новости», строители начали вести такие работы со стороны аннексированной Керчи. В общей сложности планируется уложить тридцать восемь километров рельсов. В сообщении отмечается: «Бригады строителей движутся навстречу один к другому с берегов Крыма и Кубани. А со стороны Тамани рельсы начали ложить еще летом 2018 года».

Нужно подчеркнуть, что открытие движения поездов по железной дороге Крымского моста запланировано оккупантами на декабрь 2019 года. Напомним, ранее мы уже сообщали, что оккупационные власти Крыма намерены возвести на территории полуострова новый мост.



Теги: Донбасс, Крым, строительство, мост, Керченский пролив
 
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