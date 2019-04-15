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У Зеленского ответили на предложение Порошенко о дебатах 15 апреля
Кандидат в президенты Владимир Зеленский не намерен сегодня, 15 апреля присутствовать в студии телеканала ICTV для проведения в прямом эфире дебатов с действующим главой украинского государства Петром Порошенко. Об этом сказал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
«Я думаю, что ответ был дан Владимира Александровича, он довольно понятный — я думаю, что у Петра Алексеевича будет возможность пообщаться с Владимиром Александровичем в пятницу на стадионе «Олимпийский, так как об этом было договорено», — заявил он.
Также Разумков напомнил о договоренности между кандидатами на проведение дебатов на НСК «Олимпийский» 19 апреля.
«Для Порошенко уже и «стадион — не стадион», то «Право на власть», то ICTV, то под стадионом хочет собираться. При всем уважении, но следует придерживаться тех договоренностей, которые были достигнуты между двумя кандидатами, и 19 числа встретиться и провести дебаты на НСК «Олимпийский», — резюмировал он.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, дебаты, Порошенко
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