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У Зеленского пояснили, почему кандидат не пришел на дебаты с Порошенко

15.04.2019 13:15
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У Зеленского пояснили, почему кандидат не пришел на дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ждет действующего президента Петра Порошенко на предвыборные дебаты 19 апреля на НСК «Олимпийский». Об этом заявил спикер штаба Владимира Зеленского по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков, передает «Интерфакс – Украина».

«Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича [Порошенко] 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском". Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов», – сказал он.

Разумков пояснил, почему Зеленский не явился на НСК «Олимпийский» вчера, 14 апреля. Он сообщил, что дебаты не должны были проходить в воскресенье, и то, что там не будет Зеленского, было известно заранее.

Разумков указал, что речь шла о том, чтобы проводить дебаты именно на самом стадионе, чтобы граждане Украины могли не только смотреть и слушать дебаты по телевизору, но и присутствовать на них.

А, по мнению представителя штаба Зеленского, в воскресенье «прошел агитационный митинг Петра Алексеевича под стадионом». «Мы не участвуем в агитационных митингах пока еще действующего гаранта Конституции», – подчеркнул он.

Спикер штаба также добавил, что приглашают Петра Порошенко 19 апреля именно на НСК «Олимпийский», т.к. закон не предусматривает проведение дебатов в здании «Общественного телевидения», как написано в постановлении ЦИК Украины.

«Это уже адресация к постановлению ЦИК, но, при всем уважении, закон стоит выше такого постановления. В законе нигде не прописано, что дебаты должны происходить в студии "Общественного" по такому-то адресу – это свободная трактовка закона, как это часто бывает у представителей действующих политических элит. Когда выгодно – закон пытаются подстроить под свои нужды», – пояснил Разумков.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, кандидат, выборы президента, Порошенко
 
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