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Украинцы отказываются от монетизированных субсидий: подробности
Около 13% получателей субсидий, которые не получают пенсии, до сих пор не обратились в Ощадбанк за причитающейся государственной финпомощью. Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель главы департамента энергоэффективности «Нафтогаз Украины» Алексей Хабатюк, передает UBR.
Почему украинцы не спешат в банк за причитающимися им деньгами и как они при этом оплачивают коммунальные услуги, чиновник, впрочем, не сообщил. Однако, если отбросить пенсионеров и учесть средний размер субсидии, объем зависших в Ощадбанке средств составляет порядка 100 млн. грн.
«Часть людей получает субсидию (те, кто не получает пенсию и другие социальные выплаты через «Укрпочту») через систему переводов Ощадбанка «Швыдка копийка». Так вот, по истечению мартовских выплат субсидий около 13% средств, пересчитанных через эту систему, так и не были выплачены», – сообщает Хабатюк.
Напомним, что 6 февраля Кабмин утвердил переход на монетизацию субсидий. 12 марта украинцам, которые не получают пенсию, начали выплачивать госпомощь деньгами. Пенсионеры же начали получать ее с начала марта. Тем, у кого нет банковской карточки, субсидия вместе с пенсией приходила наличкой через «Укрпочту».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, субсидия, монетизация
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