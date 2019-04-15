Украинцы отказываются от монетизированных субсидий: подробности

15.04.2019 16:03

Около 13% получателей субсидий, которые не получают пенсии, до сих пор не обратились в Ощадбанк за причитающейся государственной финпомощью. Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель главы департамента энергоэффективности «Нафтогаз Украины» Алексей Хабатюк, передает UBR.

Почему украинцы не спешат в банк за причитающимися им деньгами и как они при этом оплачивают коммунальные услуги, чиновник, впрочем, не сообщил. Однако, если отбросить пенсионеров и учесть средний размер субсидии, объем зависших в Ощадбанке средств составляет порядка 100 млн. грн.

«Часть людей получает субсидию (те, кто не получает пенсию и другие социальные выплаты через «Укрпочту») через систему переводов Ощадбанка «Швыдка копийка». Так вот, по истечению мартовских выплат субсидий около 13% средств, пересчитанных через эту систему, так и не были выплачены», – сообщает Хабатюк.

Напомним, что 6 февраля Кабмин утвердил переход на монетизацию субсидий. 12 марта украинцам, которые не получают пенсию, начали выплачивать госпомощь деньгами. Пенсионеры же начали получать ее с начала марта. Тем, у кого нет банковской карточки, субсидия вместе с пенсией приходила наличкой через «Укрпочту».

Источник: https://from-ua.com