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Украинские банки продолжают закрывать отделения
15.04.2019 14:58
В первом квартале текущего года в Украине закрыли 60 банковских отделений.
Всего, по данным НБУ, в Украине действуют 8 450 банковских отделений. Лидерами по числу закрытых отделений являются “Ощадбанк” (41), “Альфа-Банк” (12) и “Укрсоцбанк” (10).
По данным Нацбанка, на 1 апреля наибольшей региональной сетью в Украине обладают “Ощадбанк” (2589), ПриватБанк (2013) и Райффайзен Банк Аваль (502). В 2018 году украинские банки закрыли 980 отделений.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, банк
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