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В команде Зе сообщили об угрозе срыва выборов: в чем причина

15.04.2019 17:33
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В команде Зе сообщили об угрозе срыва выборов: в чем причина

Представители команды кандидата в президенты Владимира Зеленского сообщили о существующей угрозе срыва выборов из-за большого недобора людей в участковых комиссиях, передает replyua.net.

«Причина недостатка людей в том, что кандидат в президенты Порошенко подал недостаточное число для формирования комиссий. И в данном случае ясно одно: малое количество людей в участковых комиссиях может значительно повлиять на качество проведения голосования», — сказано в сообщении команды Зеленского в Telegram.

По данным штаба шоумена, подобная ситуация наблюдается в Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях, а также в Киеве.

Более того, сообщается, что согласно закону, если недостаточно людей, то дополнительные кадры должны представлять окружные комиссии, однако последние этого не делают. Члены штаба Зеленского называют это или неспособностью к проведению выборов, или намеренным саботажем процесса организации голосования.



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Порошенко
 
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