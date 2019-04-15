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В украинском поезде почернели пассажиры (ВИДЕО)

15.04.2019 20:48
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В украинском поезде почернели пассажиры (ВИДЕО)

Пассажиры УЗ выложили в Интернет очередной видеоролик о шокирующих условиях, в которых железнодорожники перевозят людей. Кадры были сняты в вагоне поезда сообщением Киев-Шостка. Со слов очевидцев, все поверхности оказались покрыты слоем сажи.


«Поезд № 784 Вагон 31. Проводница говорит, что это поезд с АТО. Вагон в ужасном состоянии, отсутствует свет, грязные сиденья, дышать нечем!»

сказано в подписи к ролику на Ютубе. 

Напомним, ранее один из пассажиров поезда Мариуполь — Львов обнаружил в багажном отсеке под сидением кучу угля.

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, пассажиры, поезд, Укрзализниця, уголь
 
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