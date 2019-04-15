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Выборы в Украине под угрозой срыва из-за Порошенко: «не хватает…»

15.04.2019 09:45
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Выборы в Украине под угрозой срыва из-за Порошенко: «не хватает…»

Проведение президентских выборов в ряде областей Украины под угрозой срыва из-за кандидата Петра Порошенко

Об этом сообщили в общественной сети «ОПОРА». 

Так, каждый из кандидатов в президенты обязан обеспечить членами избирательные участки: для больших – по восемь человек, для средних – по семь человек и для маленьких – по шесть людей.

При этом Владимир Зеленский на большинство участков внес достаточное количество людей, а Петр Порошенко всего по 2-3 кандидатуры, вместо необходимых 6-8.

Это стало причиной того, что в некоторых городах образовалась катастрофическая недостача людей. К примеру, в Бобринеце не хватает 1008 человк.

«При недостатке членов УИК от кандидатов, комиссия формирует состав по представлению председателя соответствующей избирательной комиссии на основании предложений членов ОИК. В данной ситуации это будет сложно сделать за сжатые сроки и масштабы «недостачи» – до 4 тыс. лиц. Соответственно, формирование УИК определен законом срок, до 15 апреля включительно — может быть усложнено», — говорится в сообщении.

Также проблемы наблюдаются на большинстве округов Луганщины и Херсонщины.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, выборы президента, Порошенко
 
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