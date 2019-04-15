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Зеленский сделал важное заявление: "Я получил секретную информацию". ВИДЕО
Журналисты Украинских новостей взяли интервью у кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Ему задали довольно острые вопросы. У Зеленского спросили, почему он предложил Порошенко сдать анализы, а сам не сделал этого НСК “Олимпийском”, а затем специалистам из VADA, пишет Знай.
Как говорит сам кандидат в президенты, на стадион он решил не ехать из-за того, что, по его информации, там готовилась провокация.
"Для меня все это не игра. У меня серьезное решение. На кону судьба моя, моих детей, моих родителей", - говорит Зеленский.
Также Зеленский рассказал, что обладает секретной информацией, которая когда-нибудь станет достоянием общественности:
"Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК Олимпийский кто-то готовил против меня провокацию. Получил такую информацию", - ответил на вопросы журналистов Владимир Зеленский.
В полицию он не захотел обращаться, поскольку уверен в правдивости информации.
Что касается американских экспертов, то Зеленский сказал, что пригласивший их Кличко начал играть в политику.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, интервью, выборы президента
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