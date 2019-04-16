- Дебаты кандидатов в президенты: Штабы Порошенко и Зеленский подписали соглашение21:28
- "ЛДНР" должны выбирать президента Украины: заявление Захаровой на росТВ вызвало скандал20:05
- На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд18:34
- Дождь и прохлада: синоптики дали свежий прогноз18:05
- Зеленский побеждает Порошенко с рейтингом 72,2% против 25,4%, - опрос КМИС17:18
- У Савченко рассказали, когда нардеп придет в Раду16:55
- Эстафету распыления газа в школе передали в Одесскую область: пострадали 20 человек16:13
- Несколько способов сорвать смену власти в стране14:58
- «Евробляхеры» анонсировали нечто страшное после майских праздников14:40
- Названо количество украинцев, получивших паспорт РФ с начала войны на Донбассе12:51
Дебаты кандидатов в президенты: Штабы Порошенко и Зеленский подписали соглашение
Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» об аренде стадиона 19 апреля. Об этом на брифинге сегодня, 16 апреля, рассказал представитель штаба Порошенко Олег Медведев, пишут Донецкие новости.
«Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК "Олимпийский", представителями избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это – трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля», – сообщил он.
Позже в команде Зеленского УП подтвердили факт подписания соглашения и отметили, что сейчас продолжаются переговоры относительно времени, формата и др.
Медведев также рассказал, что вечером 16 апреля штабы кандидатов должны продолжить переговоры о времени и формате дебатов 19 апреля. «Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, другая – на проведение полноценной дискуссии», – сказал Медведев.
В команде президента заверили, что Порошенко согласен на дебаты на стадионе, в том числе 19 апреля, но, по словам Медведева, это должна быть «содержательная несколькочасовая дискуссия, а не феерическое шоу».
В частности, он заявил, что команда Зеленского уже свозит на стадион сценическое оборудование. «За основу для проведения дебатов должен быть взят тот формат проведения дискуссии, который прописан в законе. Это – дебаты на базе общественного телевидения», – добавил он.
Медведев сказал, что Порошенко будет придерживаться законодательства в части организации дебатов.
Он отметил, что ответственность за безопасность на стадионе возлагается на Нацгвардию и Нацполицию, ведь на «Олимпийский» придут десятки тысяч человек.
Относительно ведущих дебатов, то Медведев также прогнозирует непростые переговоры со штабом Зеленского. «Никого пока не предлагаем, но конечно, ведущие должны быть объективными и беспристрастными», – подчеркнул он.
В то же время, в штабе президента склоняются к тому, что на дебатах в эфире «Суспільного» будет только Порошенко.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ждет действующего президента Петра Порошенко на предвыборные дебаты 19 апреля на НСК «Олимпийский».
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, дебаты, Порошенко
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Политолог: в команде Зе пошли на огромный риск
- Выборы президента: Зеленский предлагает новый формат дебатов
- «Олимпийский» готов рассмотреть заявку о проведении дебатов
- Выборы президента: Зеленский отказался от дебатов 14 апреля
- У Порошенко придумали, как вытянуть Зеленского на дебаты
- НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО20:59
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов 20:31
- "ЛДНР" должны выбирать президента Украины: заявление Захаровой на росТВ вызвало скандал20:05
- ВСУ нанесли боевикам смертельный удар. ВИДЕО19:06
- На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд18:34
- На Луганщине проблемы с подготовкой ко второму туру выборов президента Украины16:38
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО15:34
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Мариуполем: ДРГ россиян разгромили с дистанции, отбросив назад с потерями15:19
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины14:33
- В Мариуполе под колеса авто попал мальчик14:23
- Дебаты кандидатов в президенты: Штабы Порошенко и Зеленский подписали соглашение21:28
- НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО20:59
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов 20:31
- "ЛДНР" должны выбирать президента Украины: заявление Захаровой на росТВ вызвало скандал20:05
- Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара19:38
- ВСУ нанесли боевикам смертельный удар. ВИДЕО19:06
- На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд18:34
- Дождь и прохлада: синоптики дали свежий прогноз18:05
- Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»17:42
- Зеленский побеждает Порошенко с рейтингом 72,2% против 25,4%, - опрос КМИС17:18
- Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара19:38
- Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»17:42
- Несколько способов сорвать смену власти в стране14:58
- «Евробляхеры» анонсировали нечто страшное после майских праздников14:40
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Медики развенчали семь популярных мифов о яйцах18:00
- Просто счастливчики: кому из знаков зодиака повезет летом-201916:45
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Погода в мае шокирует украинцев
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)