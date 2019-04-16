Дебаты кандидатов в президенты: Штабы Порошенко и Зеленский подписали соглашение

16.04.2019 21:28

Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» об аренде стадиона 19 апреля. Об этом на брифинге сегодня, 16 апреля, рассказал представитель штаба Порошенко Олег Медведев, пишут Донецкие новости.

«Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК "Олимпийский", представителями избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это – трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля», – сообщил он.

Позже в команде Зеленского УП подтвердили факт подписания соглашения и отметили, что сейчас продолжаются переговоры относительно времени, формата и др.

Медведев также рассказал, что вечером 16 апреля штабы кандидатов должны продолжить переговоры о времени и формате дебатов 19 апреля. «Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, другая – на проведение полноценной дискуссии», – сказал Медведев.

В команде президента заверили, что Порошенко согласен на дебаты на стадионе, в том числе 19 апреля, но, по словам Медведева, это должна быть «содержательная несколькочасовая дискуссия, а не феерическое шоу».

В частности, он заявил, что команда Зеленского уже свозит на стадион сценическое оборудование. «За основу для проведения дебатов должен быть взят тот формат проведения дискуссии, который прописан в законе. Это – дебаты на базе общественного телевидения», – добавил он.

Медведев сказал, что Порошенко будет придерживаться законодательства в части организации дебатов.

Он отметил, что ответственность за безопасность на стадионе возлагается на Нацгвардию и Нацполицию, ведь на «Олимпийский» придут десятки тысяч человек.

Относительно ведущих дебатов, то Медведев также прогнозирует непростые переговоры со штабом Зеленского. «Никого пока не предлагаем, но конечно, ведущие должны быть объективными и беспристрастными», – подчеркнул он.

В то же время, в штабе президента склоняются к тому, что на дебатах в эфире «Суспільного» будет только Порошенко.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ждет действующего президента Петра Порошенко на предвыборные дебаты 19 апреля на НСК «Олимпийский».